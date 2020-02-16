MDrum

Михаил MDrum

 
39 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Монтаж, цветокоррекция, звук, моушн-дизайн. Premier Pro & After Effects.

Привет друзья! Меня зовут Михаил. Моя профессия - видеомонтажёр и моушн-дизайнер, образование – звукорежиссёр, а в свободное время – профессиональный музыкант. Хобби стало постоянным занятием, поэтому работу я делаю с огромным удовольствием.  К делу подхожу творчески и со вкусом, люблю хорошую музыку и ритм.  За качеством  очень строго следит мой режиссёр монтажа - кошка Самба =^_^=

Но хватит слов – лучше посмотрите мои работы, и если захотите нечто подобное, или даже круче – пишите. Искренне буду рад знакомству и сотрудничеству!

Портфолио на Vimeo

After Effects
Портфолио