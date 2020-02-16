Монтаж, цветокоррекция, звук, моушн-дизайн. Premier Pro & After Effects.
Привет друзья! Меня зовут Михаил. Моя профессия - видеомонтажёр и моушн-дизайнер, образование – звукорежиссёр, а в свободное время – профессиональный музыкант. Хобби стало постоянным занятием, поэтому работу я делаю с огромным удовольствием. К делу подхожу творчески и со вкусом, люблю хорошую музыку и ритм. За качеством очень строго следит мой режиссёр монтажа - кошка Самба =^_^=
Но хватит слов – лучше посмотрите мои работы, и если захотите нечто подобное, или даже круче – пишите. Искренне буду рад знакомству и сотрудничеству!
Портфолио на Vimeo
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Портфолио
- Season's Greetings28 просмотров
- Back Squat Technique35 просмотров
- Sambaloween37 просмотров
- The Worm Ouroboros30 просмотров
- Dizzain Portfolio Showreel28 просмотров
- Детский праздник25 просмотров