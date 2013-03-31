Копирайтер/Автор рекламных текстов
Ермолинский Дмитрий Михайлович, 1980 г. Рождения
Образование:
высшее, не связанное с журналистикой или филологией.
Опыт работы:
Работаю копирайтером больше года. Сотрудничаю как через биржу
копирайта, так и напрямую с различными сайтами. Примеры моих работ
можно посмотреть на http://neotext.ru/profile/hunter . Ник hunter.
Кроме того, я занимался наполнением таких сайтов, как:
и многие другие с самыми различными тематиками.
Знания и навыки:
* При поиске информации в интернете всегда использую несколько
источников.
* Стараюсь дать собственное видение проблемы и делать статьи интересными.
* Писал тексты различных форм, стилей. От пригласительных, до
аналитических статей.
* Умею быстро находить нужную информацию.
* Грамотный язык, легкий и понятный стиль.
Контакты: [email protected]