Копирайтер/Автор рекламных текстов

Ермолинский Дмитрий Михайлович, 1980 г. Рождения

Образование:

высшее, не связанное с журналистикой или филологией.

Опыт работы:

Работаю копирайтером больше года. Сотрудничаю как через биржу

копирайта, так и напрямую с различными сайтами. Примеры моих работ

можно посмотреть на http://neotext.ru/profile/hunter . Ник hunter.

Кроме того, я занимался наполнением таких сайтов, как:

http://sber-online.ru/

http://realcook.ru/

http://2business.ru/

http://rdlegion.ru/

http://binblog.ru/

http://obauto.net/

http://stroibuka.ru/

и многие другие с самыми различными тематиками.

Знания и навыки:

* При поиске информации в интернете всегда использую несколько

источников.

* Стараюсь дать собственное видение проблемы и делать статьи интересными.

* Писал тексты различных форм, стилей. От пригласительных, до

аналитических статей.

* Умею быстро находить нужную информацию.

* Грамотный язык, легкий и понятный стиль.

Контакты: [email protected]