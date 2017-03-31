ПОРТФОЛИО:
http://funkyrec.ru/mfs-art-001/
https://www.artstation.com/artist/memfis_aka
Production-специалист, художник, звукорежиссер (видеомонтаж)
Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.
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Профессиональные и другие навыки:
Production-Специалист
- Создание дизайна и рисунков в разных сферах
(Дизайн, портреты, комиксы, логотипы, обложки музыкальных альбомов,концепт-арт)
- Саунд-дизайн (запись, сведение и мастеринг звука)
- Создание аранжировок и инструменталов.
- Монтаж видео и цветокоррекция .
- Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь ПК также программ:
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
Adobe Audition
Cockos Reaper
Image-Line FL Studio
Steinberg Cubase
Sony Vegas Pro
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Портфолио по видео и звуку - предоставляю по запросу.
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Контактная информация
Эл. почта:
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Портфолио
- Художник комиксов534 просмотра