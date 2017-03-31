Production-специалист, художник, звукорежиссер (видеомонтаж)

ПОРТФОЛИО:

http://funkyrec.ru/mfs-art-001/

https://www.artstation.com/artist/memfis_aka

Production-специалист, художник, звукорежиссер (видеомонтаж)

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

-------------------------------------------------------------

Профессиональные и другие навыки:

Production-Специалист

- Создание дизайна и рисунков в разных сферах

(Дизайн, портреты, комиксы, логотипы, обложки музыкальных альбомов,концепт-арт)

- Саунд-дизайн (запись, сведение и мастеринг звука)

- Создание аранжировок и инструменталов.

- Монтаж видео и цветокоррекция .

- Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь ПК также программ:

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

Adobe Audition

Cockos Reaper

Image-Line FL Studio

Steinberg Cubase

Sony Vegas Pro

-------------------------------------------------------------

Портфолио по видео и звуку - предоставляю по запросу.

-------------------------------------------------------------

Контактная информация

Эл. почта:

[email protected]

[email protected]

--------------------------------------------------------------