MEMFIS_AKA

Иван Лопатин MEMFIS_AKA

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Production-специалист, художник, звукорежиссер (видеомонтаж)

ПОРТФОЛИО:

http://funkyrec.ru/mfs-art-001/

https://www.artstation.com/artist/memfis_aka

Production-специалист, художник, звукорежиссер (видеомонтаж)

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

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Профессиональные и другие навыки:

Production-Специалист

- Создание дизайна и рисунков в разных сферах 

(Дизайн, портреты, комиксы, логотипы, обложки музыкальных альбомов,концепт-арт)

- Саунд-дизайн (запись, сведение и мастеринг звука)

- Создание аранжировок и инструменталов.

- Монтаж видео и цветокоррекция .

- Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь ПК также программ:

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro 

Adobe Audition 

Cockos Reaper

Image-Line FL Studio

Steinberg Cubase

Sony Vegas Pro

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Портфолио по видео и звуку - предоставляю по запросу.

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Контактная информация

Эл. почта:

[email protected]

[email protected]

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Портфолио

Отзывы заказчиков

veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
3 балла
8 лет назад
Серия минималистичных сюжетных рисунков для оформления группы
работа выполнена.
Lana_Ross
Ульяна 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создание комикс персонажа для продвижения некоммерческого проекта
Отличные сроки, отличное качество! Рекомендую.
Не заказчик, а золото) Никаких претензий, однозначно рекомендую!
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