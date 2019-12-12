Google, Яндекс, Facebook, Вконтакте. Веб-аналитика.

Добрый день!

Спасибо, за проявленный интерес к моей кандидатуре.

Я профессионально занимаюсь контекстной рекламой 7 лет.

Являюсь сертифицированным специалистом Google Adwords.

Что я могу Вам предложить:

1. Планирование

2. Подготовка кампаний

3. Размещение в поисковых системах

4. Мониторинг и оптимизация, тестирование

5. Настройка систем Google Analytics, Яндекс.Метрика (e-commerce)

6. Решение задач любой сложности

7. Работа с зарубежными, англоязычными проектами

8. Google Merchant Center