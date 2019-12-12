Google, Яндекс, Facebook, Вконтакте. Веб-аналитика.
Добрый день!
Спасибо, за проявленный интерес к моей кандидатуре.
Я профессионально занимаюсь контекстной рекламой 7 лет.
Являюсь сертифицированным специалистом Google Adwords.
Что я могу Вам предложить:
1. Планирование
2. Подготовка кампаний
3. Размещение в поисковых системах
4. Мониторинг и оптимизация, тестирование
5. Настройка систем Google Analytics, Яндекс.Метрика (e-commerce)
6. Решение задач любой сложности
7. Работа с зарубежными, англоязычными проектами
8. Google Merchant Center
Портфолио
- CTR and clicks127 просмотров
- Ежедневное обновление товарных позиций.107 просмотров
- Работа с объявлениями.103 просмотра
Контекстная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#514