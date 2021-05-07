M.Elena_copywriting

Копирайтингом я занимаюсь с 2018 года. Именно тогда я написала первый оплачиваемый текст для небольшого проекта на бирже. На бирже фриланса я научилась внимательно читать ТЗ и слЫшать пожелания клиента.

В феврале 2018 года начался новый виток в моей карьере с международной маркетинговой компании ZGProMarketing. Здесь я уже освоила понятие SEO, принцип работы коммерческого текста, научилась составлять обзоры и адаптировать тексты под landing page.

В 2020 году я на практике изучила работу социальных сетей, особенности публикаций и продвижения страниц.

Но мой рост на этом не заканчивается. Я продолжаю совершенствовать свой навык, помогая клиентам решать их задачи через текст.

Моё портфолио https://sites.google.com/view/melena-copywriting/главная