Образование:2012-2016гг. Казанский Федеральный Университет, Институт Международных Отношений Истории

и Востоковедения. Сентябрь2013 гг. – Январь 2014 г языковая стажировка в городе Чангша, Китай.Сентябрь2014 – Июнь 2015 гг. языковая стажировка в городе Пекин, Китай.Опытработы:Июнь-Август2013 г. Всемирная Универсиада, позиция: атташе послов Универсиады, г. Казань.Ноября 2014 - май 2015 гг. практика в китайской компании «360Security», позиция – письменный переводчик, г. Пекин. Февраль- апрель 2016 г. практика в компании ООО «Киностудия Кипарис», в качестве

переводчика и редактора китайских текстов, г. Москва.Май2016 г. устный переводчик с китайского языка на Татарстано-Сычуаньском

бизнес-форуме, г. Казань.Дополнительнаяинформация:Иностранные языки – свободное владение китайским ианглийским.Знание программ: полный пакет Microsoft, продвинутыйпользователь сети Интернет.Международныеэкзамены по китайскому языку:HSK 6 level (высший уровень) – письменный китайскийHSKK advanced (высший уровень) – устный китайскийЛичныекачества:Ответственность, исполнительность, высокаяработоспособность, пунктуальность, а также коммуникабельность, умение работать

как в команде, так и индивидуально.