Архитектор/художник/копирайтер

Студентка архитектуры, имею опыт в проектировании, рисовании чертежей как от руки так и в электронном виде. Сталкивалась с дизайном визиток и логотипов, проектированием стикеров и многими другими техниками диджитал рисунка.

Имею большой и успешный опыт в написании рефератов, научно-исследовательских работ, сочинений, эссе, и даже стихотворений.

Отличаюсь пунктуальностью, серьезным отношением к дедлайнам и коммуникабельностью. Легко принимаю критику и исправляю ошибки.

Буду рада сотрудничеству.