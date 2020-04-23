Архитектор/художник/копирайтер
Студентка архитектуры, имею опыт в проектировании, рисовании чертежей как от руки так и в электронном виде. Сталкивалась с дизайном визиток и логотипов, проектированием стикеров и многими другими техниками диджитал рисунка.
Имею большой и успешный опыт в написании рефератов, научно-исследовательских работ, сочинений, эссе, и даже стихотворений.
Отличаюсь пунктуальностью, серьезным отношением к дедлайнам и коммуникабельностью. Легко принимаю критику и исправляю ошибки.
Буду рада сотрудничеству.