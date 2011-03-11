MICHALYCHEV

Нужна качественная верстка двух сайтов. 1. Минималистический сайт студии 2. Сайт полиграфии (имиджевый) Важна оперативность и качество исполнения. А так же хорошее знание ...
HTML-верстка12 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужна качественная верстка двух сайтов. 1. Минималистический сайт студии 2. Сайт полиграфии (имиджевый) Важна оперативность и качество исполнения. А так же хорошее знание ...
В техногенном, киберпанковском стиле. С КАЧЕСТВЕННОЙ графикой. Если работа будет на высоте, наградой не обижу