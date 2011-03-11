MICHALYCHEV

Владимир MICHALYCHEV

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка двух сайтов

    Нужна качественная верстка двух сайтов. 1. Минималистический сайт студии 2. Сайт полиграфии (имиджевый) Важна оперативность и качество исполнения. А так же хорошее знание ...

    jQuery
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад