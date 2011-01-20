Попытаюсь исполнить все ваши пожелания.
Владею HTML на среднем уровне(HTML - верстка) - Делаю таблицы,дизайн и т.д. и т.п.
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Занимаюсь оформлением групп vkontakte.ru - Графическое меню,обычное меню,таблицы,фото,видео,аудио....короче - всё смогу.(Если вежливо попросить:))
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Photoshop - Логотипы,баннеры,шапки для сайта,анимация(немного меньше опыта) и т.д. и т.п.
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Надеюсь,что мы с вами сработаемся!С уважением,Игорь.
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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Фотосъемка
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