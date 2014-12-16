Умна и сообразительна

Образование высшее экономическое.

Большой опыт работы по написанию студенческих работ - рефератов,контрольных, курсовых.

Грамотное написание авторских текстов на разные темы

Корректировка и редактирование текстов.

Опыт работы в данной сфере 5 лет.

Так же имею опыт работы бухгалтером 2 года.

В портфолио находятся некоторые мои работы, ознакомившись с ними, вы сможете реально оценить мои возможности.

Работаю быстро, качественно, со знанием дела!

Творческий подход.

e-mail [email protected]