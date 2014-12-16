Умна и сообразительна
Образование высшее экономическое.
Большой опыт работы по написанию студенческих работ - рефератов,контрольных, курсовых.
Грамотное написание авторских текстов на разные темы
Корректировка и редактирование текстов.
Опыт работы в данной сфере 5 лет.
Так же имею опыт работы бухгалтером 2 года.
В портфолио находятся некоторые мои работы, ознакомившись с ними, вы сможете реально оценить мои возможности.
Работаю быстро, качественно, со знанием дела!
Творческий подход.
e-mail [email protected]
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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