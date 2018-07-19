MINUS_ALIEN

Юрий Саченко MINUS_ALIEN

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов

✔ Специализируюсь только на верстке

✔ Выполнение в срок

✔ Полное соответствие дизайну 

✔ Всегда поддерживаю контакт

✔ Возможна оплата на кошелёк Яндекс.Деньги

Вы сможете оценить качество работ по ссылке: Моё портфолио

Опыт работы: 2 года

Стоимость часа работы — 12 $

Стоимость месяца работы — 1000 $

  • Долгосрочный рерайт

    Привет, Аня 👋 Есть долгосрочная работа по рерайту.  Большого объема простых новостных статей на тему шоу-бизнеса и политики. Всего необходимо сделать рерайт 300 статей (хотя бы по ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад