MINUS_ALIEN

Привет, Аня 👋 Есть долгосрочная работа по рерайту. Большого объема простых новостных статей на тему шоу-бизнеса и политики. Всего необходимо сделать рерайт 300 статей (хотя бы по ...
Рерайтинг2 заявки
Закрыт
7 лет назад
✔ Специализируюсь только на верстке
✔ Выполнение в срок
✔ Полное соответствие дизайну
✔ Всегда поддерживаю контакт
✔ Возможна оплата на кошелёк Яндекс.Деньги
Вы сможете оценить качество работ по ссылке: Моё портфолио
Опыт работы: 2 года
Стоимость часа работы — 12 $
Стоимость месяца работы — 1000 $
Привет, Аня 👋 Есть долгосрочная работа по рерайту. Большого объема простых новостных статей на тему шоу-бизнеса и политики. Всего необходимо сделать рерайт 300 статей (хотя бы по ...