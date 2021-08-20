MIklai

Михаил Кузнецов MIklai

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобная, быстроя,качественная верстка. Html (HTML 5). Мы точно сработаемся!!!

Моя цель- это предоставить тебе лучшие услуги на рынке.

﻿ Знаешь, ты можешь неплохо со мной сэкономить:

  • Время: Зная что время это один из самых важных ресурсов, я, да именно я выполняю все в срок. Дабы вы оставались счастливы работая со мной.
  • Деньги: Качественно выполняю верстку с макетов для ПК. Что существенно сэкономит ваш бюджет.
﻿Со мной удобно работать!!! И если я обратил внимание на ваш заказ- то мне действительно хочется вложить в него все силы!!

﻿Связь

Ответственность:

  • Выпонение заказа вовремя.
  • Самая качественная верстка.
  • Уже готов приступить к роботе.
  • Даю советы по макету.
  • НЕ беру предоплату.
  • Всегда на связи.
﻿Род занятий: HTML верстка

﻿Почему нет отзывов? Недавно перешел на эту прекрасную обитель.

HTML