Переводы, рерайтинг, локализация. Англ/нем/рус/укр
Чем могу быть полезен:
- перевод (экономика, научно-популярная тематика, художественный перевод)
- локализация сайтов
- рерайтинг и написание SEO-оптимизированных текстов
Рабочие языки:
- немецкий
- английский
- русский
- украинский
Образование:
1998-2003 - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, специальность переводчик (немецкий, английский), диплом с отличием (дневная форма).
2004 - 2008 - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, специальность финансист, (заочная форма).
Стажировки:
2002 - языковая стажировка Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
2003 - языковая стажировка Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Примеры работ:
http://www.multipropertyservices.com/ru/
Копирайтинг
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Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4341