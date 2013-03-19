MIndcrawler

Игорь MIndcrawler

 
42 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Переводы, рерайтинг, локализация. Англ/нем/рус/укр

Чем могу быть полезен:

- перевод (экономика, научно-популярная тематика, художественный перевод)

- локализация сайтов

- рерайтинг и написание SEO-оптимизированных текстов

Рабочие языки:

- немецкий

- английский

- русский

- украинский

Образование:

1998-2003 - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, специальность переводчик (немецкий, английский), диплом с отличием (дневная форма).

2004 - 2008 - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, специальность финансист, (заочная форма).

Стажировки:

2002 - языковая стажировка Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

2003 - языковая стажировка Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Примеры работ:

http://www.multipropertyservices.com/ru/

http://www.labirint.ru/authors/74358/

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4054
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4341