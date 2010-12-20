Имеется список проектов. В проекте содержится список задач(тикетов). Задачи могут зависеть друг от друга (очередность выполнения). У задач есть параметры, такие как имя менеджера, исполнителя, срок начала, окончания, приоритет.Должны быть пользователи разных типов. Такие как ...
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- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $60
Требуется написать программу на языке JAVA. Программа реализует построение генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках. Подробную информацию (некоторые конкретные требования) сообщу дополнительно. Если Вы согласны работать, вышлю Вам техническое задание, и, основываясь на ...Прикладное ПО2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать программу на языке JAVA. Программа реализует построение генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках. Подробную информацию (некоторые конкретные требования) сообщу лично.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад