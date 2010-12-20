Имеется список проектов. В проекте содержится список задач(тикетов). Задачи могут зависеть друг от друга (очередность выполнения). У задач есть параметры, такие как имя менеджера, исполнителя, срок начала, окончания, приоритет.Должны быть пользователи разных типов. Такие как ...