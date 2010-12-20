MKLM

Михаил MKLM

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система управления тикетами

    $250

    Имеется список проектов. В проекте содержится список задач(тикетов). Задачи могут зависеть друг от друга (очередность выполнения). У задач есть параметры, такие как имя менеджера, исполнителя, срок начала, окончания, приоритет.Должны быть пользователи разных типов. Такие как ...

    JavaFirebird
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка программы на JAVA. Построение родослов.

    $60

    Требуется написать программу на языке JAVA. Программа реализует построение генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках. Подробную информацию (некоторые конкретные требования) сообщу дополнительно. Если Вы согласны работать, вышлю Вам техническое задание, и, основываясь на ...

    Java
    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется написать программу на JAVA

    $50

    Требуется написать программу на языке JAVA. Программа реализует построение генеалогических (родословных) деревьев, хранения и отображения информации о родственниках. Подробную информацию (некоторые конкретные требования) сообщу лично.

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад