Кузнецова Марина Александровна
E-mail: [email protected]
Среднее образование:
Школа 1211 с углубленным изучением немецкого языка.
Высшее образование:
Ruhr-Universitaet Bochum, Juristische Fakultaet/ Рурский Университет г. Бохум, юридический факультет.
Московская Государственная Юридическая Академия им. Кутафина, юриспруденция.
Московский Государственный Институт Международных Отношений, факультет международных отношений, языки: немецкий, английский.
Test DAF, TOEFL + сертификт синхронного переводчика с/на английский язык.
Опыт синхронных и последовательных переводов.
Предлагаю перевод любой тематики и сложности с/на английский и немецкий языки. Гарантирую пунктуальность, грамотность и качество.
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Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга