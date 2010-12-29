Кузнецова Марина Александровна

E-mail: [email protected]

[email protected]

Среднее образование:

Школа 1211 с углубленным изучением немецкого языка.

Высшее образование:

Ruhr-Universitaet Bochum, Juristische Fakultaet/ Рурский Университет г. Бохум, юридический факультет.

Московская Государственная Юридическая Академия им. Кутафина, юриспруденция.

Московский Государственный Институт Международных Отношений, факультет международных отношений, языки: немецкий, английский.

Test DAF, TOEFL + сертификт синхронного переводчика с/на английский язык.

Опыт синхронных и последовательных переводов.

Предлагаю перевод любой тематики и сложности с/на английский и немецкий языки. Гарантирую пунктуальность, грамотность и качество.