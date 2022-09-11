ML-CONSULTING

Марина ML-CONSULTING

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ML-CONSULTING

Услуги в области корпоративного права: - создание юридических лиц (ИП, ООО, АО)

- реорганизация юридических лиц (преобразование, выделение, присоединение, разделение, слияние)

- ликвидация юридических лиц (ИП, ООО, АО)

- подготовка общего собрания акционеров / участников (годовое, внеочередное)

- увеличение уставного капитала АО (регистрация дополнительного выпуска акций, отчета об итогах дополнительного выпуска акций)

- внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена ГД, адреса, наименования, ОКВЭД, регистратора)

- подготовка договора купли-продажи акций

- разработка устава юридического лица (АО, ООО)

- подготовка протокола заседания совета директоров

- консультация по вопросам корпоративного управления