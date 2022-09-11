ML-CONSULTING
Услуги в области корпоративного права: - создание юридических лиц (ИП, ООО, АО)
- реорганизация юридических лиц (преобразование, выделение, присоединение, разделение, слияние)
- ликвидация юридических лиц (ИП, ООО, АО)
- подготовка общего собрания акционеров / участников (годовое, внеочередное)
- увеличение уставного капитала АО (регистрация дополнительного выпуска акций, отчета об итогах дополнительного выпуска акций)
- внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена ГД, адреса, наименования, ОКВЭД, регистратора)
- подготовка договора купли-продажи акций
- разработка устава юридического лица (АО, ООО)
- подготовка протокола заседания совета директоров
- консультация по вопросам корпоративного управления
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