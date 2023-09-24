Графический дизайнер-иллюстратор

Веду активный образ жизни, общаюсь со многими людьми, всегда стараюсь завести новые знакомства. В школьные годы четыре года была волонтером клуба "Люди доброй воли" г.Красногорск. Эти четыре года развили во мне ответственность, способность улаживать конфликты, развивать креативность, т.к. во время участия в клубе мы создавали свои проекты. В старших классах участвовала в конкурсе "Дизайн.RU", где создала свою коллекцию одежды. В последние годы я проходила обучение без возможности работать.

В данный момент работаю в таких направлениях:

-Иллюстрация

-Верстка визиток, плакатов и другой продукции

-Создание логотипов