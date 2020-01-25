Таргетолог Facebook/Instagram

Как после Новогодних праздников найти клиентов и не потратить на это все деньги? И что, если найти специалиста по настройке таргетированной рекламы в Instagram БЕСПЛАТНО, только выделив бюджет на рекламу?

Таким образом вы сможете забыть о сложных настройках. Не придётся разбираться в функционале рекламных кабинетов, думать о создании эффективных креативов, аналитике публикаций и их оптимизации. Все эти хлопоты я заберу на себя.

Меня зовут Лукинов Максим, и моя цель - сделать процесс поиска клиентов для бизнесов в Instagram проще и доступнее.

С 27 января я в течении 2-ух месяцев буду проходить обучение по настройке таргетированной рекламы в Академии рекламы в Facebook & Instagram от Ивана Лебеденко. На время обучения я ищу проекты, которым необходима настройка рекламы.

Почему именно я?

- Как я уже говорил, я прохожу обучение у Ивана Лебеденко, у которого чек по настройке рекламы начинается от 30 000 рублей. Ваш бизнес получит рекламу по схеме одного из лучших таргетологов в СНГ.

- Я готов работать БЕСПЛАТНО. Для вас это дополнительная экономия.

- Мне нужны положительные отзывы и кейсы. Поэтому в моих же интересах настроить вам рекламу такого уровня, чтобы можно было ей восхищаться и ставить в пример.

При работе со мной вы можете выбрать любую цель настройки. Генерация лидов для последующих продаж, либо рост целевых подписчиков в ваш профиль.

Всё, что необходимо от вас для сотрудничества - наличие рекламного бюджета. Желательно от 10000 и больше. Так у нас будет больше возможностей для поиска рабочих связок и оптимизации рекламы. Переводить деньги на мою карту не нужно.

Какие я могу дать гарантии?

- В течение работы проекта я никуда не сольюсь.

- Не потрачу весь бюджет сразу. Только после теста, когда будет выявлено наиболее выгодное объявление - задействую остальной бюджет.

- Буду на связи каждый день с 9:00 до 22:00 по МСК

Сразу после согласия о работе, я предоставлю вам бриф вопросов, где мы точно определим вашу ситуацию, а вы составите грамотное ТЗ.

Вы совершаете по-настоящему выгодную сделку, экономя своё время и средства, получая взамен настроенную рекламу в Instagram.

Но это ещё не всё.

Данное предложение действует только до 15 февраля. По мере роста опыта и знаний, растёт и ценность специалиста.

Отправьте мне сообщение в Директ Instagram/ВК/WA, либо позвоните по телефону +79880974939, где мы сможем обсудить все детали.А если вы напишите промокод "Target", или озвучите это слово по телефону - я в качестве бонуса отправлю вам мануал по использованию хештегов в Instagram.

P.S. Действуйте сейчас, потому что на время обучения я смогу принять только 3 заказа.