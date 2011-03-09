MONDERO

Роман MONDERO

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка диплома по гос. и муниц. управлению

    $150

    Доработать 3 Главу диплома. Тема: Совершенствование управления муниципальным имуществом на примере Московской области Доработать пункт 3.2 Расчет социально-экономической эффективности управления муниципальным имуществом Создать пункт 3.3 Мероприятия по внедрению проекта ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать диплом по гос. и муниц. управлению

    $100

    Есть Диплом по Государственному и муниципальному управлению, на Тему: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на примере Московской области. I Глава уже утверждена преподавателем, к II Главе возникли претензии, чувствую, что и к III тоже ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить Robokassa к сайту на amiro.cms

    $30

    Имеется свой сайт и логин в робокассе, не могу прикрутить биллинговую систему оплаты. Соответственно ищу прямые руки, которые с этой задачей справятся. Желательно,конечно, конкретный опыт по работе с робокассой.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад