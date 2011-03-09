Доработать 3 Главу диплома. Тема: Совершенствование управления муниципальным имуществом на примере Московской области Доработать пункт 3.2 Расчет социально-экономической эффективности управления муниципальным имуществом Создать пункт 3.3 Мероприятия по внедрению проекта ...
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- $150Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть Диплом по Государственному и муниципальному управлению, на Тему: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на примере Московской области. I Глава уже утверждена преподавателем, к II Главе возникли претензии, чувствую, что и к III тоже ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $30
Имеется свой сайт и логин в робокассе, не могу прикрутить биллинговую систему оплаты. Соответственно ищу прямые руки, которые с этой задачей справятся. Желательно,конечно, конкретный опыт по работе с робокассой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад