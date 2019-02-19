Набор текстов, перевод аудио в текстовый формат- быстро, качественно, не дорого и без лишних вопросов.

Доброго времени суток уважаемые Заказчики! Хочу предложить Вам свои услуги по набору текстовых документов, перевода аудио файлов в текстовый формат, а также по написанию статей на заданную Вами тему. О себе хотел добавить что имею два высших образования, одно военное, другое гражданское- техническое, довольно не плохо знаю английский язык, считаю себя всесторонне развитым человеком с большим опытом работы в различных сферах. Обладаю высокой скоростью набора печатного текста, пунктуален, установленные сроки- соблюдаю. Не задаю лишних вопросов.

С удовольствием выполню Ваши заказы. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество!