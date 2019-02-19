Набор текстов, перевод аудио в текстовый формат- быстро, качественно, не дорого и без лишних вопросов.
Доброго времени суток уважаемые Заказчики! Хочу предложить Вам свои услуги по набору текстовых документов, перевода аудио файлов в текстовый формат, а также по написанию статей на заданную Вами тему. О себе хотел добавить что имею два высших образования, одно военное, другое гражданское- техническое, довольно не плохо знаю английский язык, считаю себя всесторонне развитым человеком с большим опытом работы в различных сферах. Обладаю высокой скоростью набора печатного текста, пунктуален, установленные сроки- соблюдаю. Не задаю лишних вопросов.
С удовольствием выполню Ваши заказы. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ко Дню Граненого Стакана)))117 просмотров
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга