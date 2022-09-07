MOROZportfolio

Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Екатерина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Екатерина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.

Художественное образование, курсы инфографики, чувство стиля и рынка.

Подчеркну преимущества товара, учту пожелания

Выделю на фоне конкурентов

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