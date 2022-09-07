Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Екатерина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Добрый день, уважаемые поставщики! Меня зовут Екатерина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.
Художественное образование, курсы инфографики, чувство стиля и рынка.
Подчеркну преимущества товара, учту пожелания
Выделю на фоне конкурентов
Сдача работы в срок, качество
Скидка на большие заказы
БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару
Для заказов t.me/MOROZportfolio
Действие аккаунта приостановлено!