Юрист с опытом работы. Высшее образование, очная форма обучения.

Здравствуйте, уважаемые работодатели! У меня высшее юридическое образование, отличные знания всех отраслей права, превосходные знания уголовного права. С 2004 года - работа в прокуратуре, во время обучения в ВУЗе - практика в МВД. Все курсовые и научные работы писала и пишу сама. Защитила диплом на "отлично". Вела активную работу в научном кружке на кафедре уголовного права и криминалистики. Готова работать, нацелена на результат, ответственна и целеустремленна.