Бесплатный аудит контекстной рекламы. Профессиональная настройка контекстной рекламы Яндекс Директ. CTR от 10 % гарантирован! На связи 09:00 - 02:00!
Опыт в контекстной рекламе 4 года!
Реализовано более 20 проектов!
- Анализ сайта (Usability)
- Создание списка ключевых слов
- Разработка стратегии показов
- Работа над списком "минус слов"
- Анализ аудитории
- Разработка текстов объявления (1 ключевое слово = 1 объявление)
- Работа с Analytics и Яндекс Метрикой, настройка целей и отслеживание результатов
- Анализ конкурентов, снижение цены за клик
- Работа на результат, повышение конверсии
- А/Б тестирование
- РСЯ, ретаргетинг
- UTM метки (на каждое ключевое слово уникальная UTM метка)
- Ежемесячное ведение проект
Возможно постоянное трудоустройство. Готов даже на переезд в крупные города России.
Действие аккаунта приостановлено!