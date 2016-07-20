Бесплатный аудит контекстной рекламы. Профессиональная настройка контекстной рекламы Яндекс Директ. CTR от 10 % гарантирован! На связи 09:00 - 02:00!

Опыт в контекстной рекламе 4 года!

Реализовано более 20 проектов!

- Анализ сайта (Usability)

- Создание списка ключевых слов

- Разработка стратегии показов

- Работа над списком "минус слов"

- Анализ аудитории

- Разработка текстов объявления (1 ключевое слово = 1 объявление)

- Работа с Analytics и Яндекс Метрикой, настройка целей и отслеживание результатов

- Анализ конкурентов, снижение цены за клик

- Работа на результат, повышение конверсии

- А/Б тестирование

- РСЯ, ретаргетинг

- UTM метки (на каждое ключевое слово уникальная UTM метка)

- Ежемесячное ведение проект

Возможно постоянное трудоустройство. Готов даже на переезд в крупные города России.