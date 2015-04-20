[offtopic]Занимаюсь настройкой РК в Яндекс Директе и Google Adwords более 3 лет.
-Ремаркетинг;
-Ретаргетинг;
-Реклама на поиске;
-Реклама на поисковых площадках (РСЯ).
Делаю РК на поиске с CTR больше 15 % и знаю как превратить посетителей в клиентов.[/offtopic]
=================================Перечень Работ==================================
1.Создание и настройка объявлений:
-Аудит вашего сайта;
-Подбор ключевых слов (до 500 шт);
-Анализ бюджета;
-Подбор минус слов;
-Написание текстов объявлений – 1 ключевое слово-1 объявление;
-Установка utm- меток;
-Группировка объявлений в отдельные кампании по маскам и частотности;
-Установка быстрых ссылок и визитки на каждое объявление;
-Настройка: геотаргетинг, временной таргетинг;
-Настройка стратегии показа (либо я подключаю к API Директа свою самописную программу управления);
-Распределение бюджета по кампаниям;
-Подключение счетчиков Яндекс Метрики и Google Analytics. Установка целей;
-Бесплатное управление 3 дня
2.Ведение рекламной кампании:
-Управление ценой клика по API Яндекс Директа ( все объявления будут на требуемых
позициях в зависимости от цены, изменение ставок каждые 10 минут);
-Редактирование объявлений исходя из CTR;
-Корректировка цен;
-Постоянный анализ эффективности рекламных кампаний (ROI);
-Сдача отчетности каждые 2 недели (ROI, СTR, рекомендации по сайту)
Способ выполнения работы:
Удаленно или с возможной личной встречей в г. Санкт-Петербурге!
Стоимость моих услуг:
1. Аудит сайта на наличие ошибок - бесплатно;
2. Настройка рекламной кампании в Яндекс Директ на поиске ( до 500 объявлений)- 8 тыс . руб;
3. Ведение ваших кампаний в Яндекс Директ - 5 тыс. руб в мес.
Дополнительно:
1. Настройка РК на РСЯ-1 тыс.руб;
2. Настройка ретаргетинга -500 руб;
2. Настройка РК в Google Adwords (500 объявлений)- 8 тыс. руб;
3. Ведение РК в Google Adwords - 5 тыс. руб в мес.
4. Настройка работы скрипта смены заголовка и изображения в зависимости от запроса пользователя-2.5 тыс. руб.
=====================================P.S============================================
Уважаемые владельцы интернет магазинов!
Обратившись ко мне, вы получите грамотно настроенную рекламу , отличные рекомендации по сайту и самое главное, мгновенных клиентов по низким ценам за клик. Пишите мне на скайп mpeleckiy или звоните по телефону!
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