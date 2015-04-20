Настройка Яндекс Директ

[offtopic]Занимаюсь настройкой РК в Яндекс Директе и Google Adwords более 3 лет.

-Ремаркетинг;

-Ретаргетинг;

-Реклама на поиске;

-Реклама на поисковых площадках (РСЯ).

Делаю РК на поиске с CTR больше 15 % и знаю как превратить посетителей в клиентов.[/offtopic]

=================================Перечень Работ==================================

1.Создание и настройка объявлений:

-Аудит вашего сайта;

-Подбор ключевых слов (до 500 шт);

-Анализ бюджета;

-Подбор минус слов;

-Написание текстов объявлений – 1 ключевое слово-1 объявление;

-Установка utm- меток;

-Группировка объявлений в отдельные кампании по маскам и частотности;

-Установка быстрых ссылок и визитки на каждое объявление;

-Настройка: геотаргетинг, временной таргетинг;

-Настройка стратегии показа (либо я подключаю к API Директа свою самописную программу управления);

-Распределение бюджета по кампаниям;

-Подключение счетчиков Яндекс Метрики и Google Analytics. Установка целей;

-Бесплатное управление 3 дня

2.Ведение рекламной кампании:

-Управление ценой клика по API Яндекс Директа ( все объявления будут на требуемых

позициях в зависимости от цены, изменение ставок каждые 10 минут);

-Редактирование объявлений исходя из CTR;

-Корректировка цен;

-Постоянный анализ эффективности рекламных кампаний (ROI);

-Сдача отчетности каждые 2 недели (ROI, СTR, рекомендации по сайту)

Способ выполнения работы:

Удаленно или с возможной личной встречей в г. Санкт-Петербурге!

Стоимость моих услуг:

1. Аудит сайта на наличие ошибок - бесплатно;

2. Настройка рекламной кампании в Яндекс Директ на поиске ( до 500 объявлений)- 8 тыс . руб;

3. Ведение ваших кампаний в Яндекс Директ - 5 тыс. руб в мес.

Дополнительно:

1. Настройка РК на РСЯ-1 тыс.руб;

2. Настройка ретаргетинга -500 руб;

2. Настройка РК в Google Adwords (500 объявлений)- 8 тыс. руб;

3. Ведение РК в Google Adwords - 5 тыс. руб в мес.

4. Настройка работы скрипта смены заголовка и изображения в зависимости от запроса пользователя-2.5 тыс. руб.

=====================================P.S============================================

Уважаемые владельцы интернет магазинов!

Обратившись ко мне, вы получите грамотно настроенную рекламу , отличные рекомендации по сайту и самое главное, мгновенных клиентов по низким ценам за клик. Пишите мне на скайп mpeleckiy или звоните по телефону!