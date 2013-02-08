Образование: высшее
Учебные заведения:
Ялтинская художественная школа им. Васильева
Крымский Гуманитарный Университет
факультет: эстетического воспитания
специальность: графический дизайн
Опыт работы: от 3 до 4 лет
Места работы: С 2010 по наст. время фрилансер (частичная занятость)
Разработка фирменного стиля частным лицам, компаниям.
Создание множества логотипов, на основе существующей
базы фирменного стиля и с нуля.
Подготовка рекламной продукции для фирмы «Choice».
Творческое оформление открыток и обложек.
Создание илюстраций для детских книг.
С 10 декабря 2011 г. по 29 февраля 2012 г. принимал участие
в европейском конкурсе печатной рекламы
«The Future We Want: Drop by Drop»
Профессиональные навыки:
Уровень владения ПК: опытный пользователь Adobe Photoshop; Adobe Dreamweaver; Adobe Illustrator;
Corel Draw; Xara Designer Pro X; частично ZBrush.