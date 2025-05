Я фрилансер с опытом работы 4 года.

Образование: высшее

Учебные заведения:

Ялтинская художественная школа им. Васильева

Крымский Гуманитарный Университет

факультет: эстетического воспитания

специальность: графический дизайн

Опыт работы: от 3 до 4 лет

Места работы: С 2010 по наст. время фрилансер (частичная занятость)

Разработка фирменного стиля частным лицам, компаниям.

Создание множества логотипов, на основе существующей

базы фирменного стиля и с нуля.

Подготовка рекламной продукции для фирмы «Choice».

Творческое оформление открыток и обложек.

Создание илюстраций для детских книг.

С 10 декабря 2011 г. по 29 февраля 2012 г. принимал участие

в европейском конкурсе печатной рекламы

«The Future We Want: Drop by Drop»

Профессиональные навыки:

Уровень владения ПК: опытный пользователь Adobe Photoshop; Adobe Dreamweaver; Adobe Illustrator;

Corel Draw; Xara Designer Pro X; частично ZBrush.