Шермухаммедов Рискибек MRJOCERMRJOCER
29 летУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессия кинооператор
Профессия кинооператор
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:
⦁ В совершенстве владею базовыми навыками работы на компьютере (Офисные программы, интернет)
⦁ Отличный уровень знаний по работе в программах Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere Pro, Adobe Flash, Adobe After Effects, Sony Sound Forge, Sony Vegas Pro, Davinci Resolve.
⦁ В совершенстве владею узбекским языком, средний уровень знаний русского
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
⦁ Я рассматриваю основные особенности инициативы, конкурентоспособности и настойчивости
⦁ Самое главное для меня - качество и скорость