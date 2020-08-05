Профессия кинооператор

Профессия кинооператор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:

⦁ В совершенстве владею базовыми навыками работы на компьютере (Офисные программы, интернет)

⦁ Отличный уровень знаний по работе в программах Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere Pro, Adobe Flash, Adobe After Effects, Sony Sound Forge, Sony Vegas Pro, Davinci Resolve.

⦁ В совершенстве владею узбекским языком, средний уровень знаний русского

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

⦁ Я рассматриваю основные особенности инициативы, конкурентоспособности и настойчивости

⦁ Самое главное для меня - качество и скорость