MRudnitskiy

😮Дизайн сайтов, визиток, открыток. Отрисовка логотипов.🥰 Все это можно заказать у меня!🍑🍑🍑

 Привет, давай знакомиться! 酪

Меня зовут Миша. Мне 19 лет и живу я в Ростове-на-Дону. Веб-дизайном и графикой занимаюсь с 16 лет. Параллельно учусь на программиста в университете. Меня привлекает красивая и яркая глазу картинка, но, в то же время, я без ума от минималистичных дизайнов! Без проблем представлю свое видение как простой, но запоминающейся картинки, так и современной и "трендовой"!

 Я всегда на связи! 🔥

Если Вам удобнее обговаривать детали в соц.сетях, ниже я прикреплю ссылки на себя! А если же вы хотите что-то обсудить голосом: Discord, Skype или звонок в WhatsApp и Telegram - не проблема!

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Discord: twitch_qwisex#4358

❗Постоянно учусь чему-то новому ❗

Движение - это жизнь! Я считаю, что эта фраза относится ко всем аспектам нашей жизни, в том числе, и к самообразованию!

Постоянное стремление к чему-то новому, желание узнать что-то еще - это, с моей точки зрения, и есть смысл жизни.