Общий стаж: 3 года

С ноября 2002 по июль 2005 года

Лаборант (Полная занятость)

В компании Уфимский финансово-экономичесуий колледж, г.Уфа

Описание деятельности компании: Настройка ПО, сети, cоздание программ на С++ builder, VB6.

MS-SQL 2000, Access, Excel (VBA), xml, xsl, (d)html.

С мая 2005 года

Программист (Частичная занятость: Allianz, Runicon)

В компании Удаленная разработка

Описание деятельности компании: Работа в Lotus Domino 6.0. (lotus script, @formula, java)

Совместная удаленная разработка cms.

Написание скриптов на javascript

Должностные обязанности: Создание новых Форм, Агентов, скриптов. Написание программы для перевода данных из DXL в Word (с форматированием).Network CMS. Serveyors Locater. Встраивание Flash объекта, прием и обработка данных с flash.

С августа 2005

Инженер-программист (Полная занятость)

В компании ООО "ЛУКОЙЛ-Нефтеавтоматика" г. Когалым филиал ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Москва

Описание деятельности компании: обслуживание средств автоматизации (УУН, КУУН, ДНС, КНС, ВКС, ГКС, ТМ), доработка, SCADA системы, контроллеры фирмы Allen Bradley (SLC-500, Micrologix), Rs-Linx, RS-Logix, Siemens S7-300/400, WinCC, Step7, MS SQLServer 7.0(2000), DDE.

Выгрузка данных в Excel (ADO) из dbf (DBase).

Электронная подача заявок: Php, MySQL.

ПО учет устройств: Asp, MS-SQL 2000

Вывод данных с Микровычислителя (Dymetic, счетчика IM2300) по RS-232 и RS-485, Delphi, DDE-Server, сохранение двух часовых сводок в MS SQLServer2000.

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Перевод (со словарем)

Немецкий: Перевод (со словарем)

Компьютерные навыки:

- MSSQLServer 2000(создание бд, хранимых процедур, триггеров, написание скриптов, разработка структуры БД, написание программ на VB: для автоматического экспорта данных из других БД, VB),

- MySql - система электронной подачи заявок

- MS Access, MS-Excel (VBA) - разработка ПО для автоматизации работы колледжа

- C/C++ (Bulder, VS 6.0, VS 2003, VSS) - участие в коммерческой разработке игрового программного обеспечения (сброс информации в дамп, проработки объектной модели)

- WinApi, Asm, Pascal - курсовые, лабораторные работы

- Delphi - вывод данных с счетчиков на верхний уровень

- VB (OLE DB, ADO) - Автоматизация ввода расписания, учебного плана...

- Lotus Domino 6.0 Javascript, DHTML, xml, xsl - совместная удаленная разработка CMS

Платформа .Net - C#,VB.Net, Asp.Net

(VS 2003 C++ ПО для тестирование бд системы ТМ, выявление, исправление ошибок).