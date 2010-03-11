Общий стаж: 3 года
С ноября 2002 по июль 2005 года
Лаборант (Полная занятость)
В компании Уфимский финансово-экономичесуий колледж, г.Уфа
Описание деятельности компании: Настройка ПО, сети, cоздание программ на С++ builder, VB6.
MS-SQL 2000, Access, Excel (VBA), xml, xsl, (d)html.
С мая 2005 года
Программист (Частичная занятость: Allianz, Runicon)
В компании Удаленная разработка
Описание деятельности компании: Работа в Lotus Domino 6.0. (lotus script, @formula, java)
Совместная удаленная разработка cms.
Написание скриптов на javascript
Должностные обязанности: Создание новых Форм, Агентов, скриптов. Написание программы для перевода данных из DXL в Word (с форматированием).Network CMS. Serveyors Locater. Встраивание Flash объекта, прием и обработка данных с flash.
С августа 2005
Инженер-программист (Полная занятость)
В компании ООО "ЛУКОЙЛ-Нефтеавтоматика" г. Когалым филиал ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Москва
Описание деятельности компании: обслуживание средств автоматизации (УУН, КУУН, ДНС, КНС, ВКС, ГКС, ТМ), доработка, SCADA системы, контроллеры фирмы Allen Bradley (SLC-500, Micrologix), Rs-Linx, RS-Logix, Siemens S7-300/400, WinCC, Step7, MS SQLServer 7.0(2000), DDE.
Выгрузка данных в Excel (ADO) из dbf (DBase).
Электронная подача заявок: Php, MySQL.
ПО учет устройств: Asp, MS-SQL 2000
Вывод данных с Микровычислителя (Dymetic, счетчика IM2300) по RS-232 и RS-485, Delphi, DDE-Server, сохранение двух часовых сводок в MS SQLServer2000.
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Перевод (со словарем)
Немецкий: Перевод (со словарем)
Компьютерные навыки:
- MSSQLServer 2000(создание бд, хранимых процедур, триггеров, написание скриптов, разработка структуры БД, написание программ на VB: для автоматического экспорта данных из других БД, VB),
- MySql - система электронной подачи заявок
- MS Access, MS-Excel (VBA) - разработка ПО для автоматизации работы колледжа
- C/C++ (Bulder, VS 6.0, VS 2003, VSS) - участие в коммерческой разработке игрового программного обеспечения (сброс информации в дамп, проработки объектной модели)
- WinApi, Asm, Pascal - курсовые, лабораторные работы
- Delphi - вывод данных с счетчиков на верхний уровень
- VB (OLE DB, ADO) - Автоматизация ввода расписания, учебного плана...
- Lotus Domino 6.0 Javascript, DHTML, xml, xsl - совместная удаленная разработка CMS
Платформа .Net - C#,VB.Net, Asp.Net
(VS 2003 C++ ПО для тестирование бд системы ТМ, выявление, исправление ошибок).