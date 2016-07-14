Я ИМЕННО ТОТ КТО ВАМ НУЖЕН!!!
Я умею:
- Создавать сайты с нуля.
- Верстать веб-страницы любой сложности.
- Работать с популярными CMS (Joomla, WordPress, DLE).
- Как сделать ваш сайт красивым: (HTML, CSS, Photoshop).
- Как сделать ваш сайт умным: (PHP, JS, NodeJS).
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
PHP
Поставленную задачу выполнил на все 100%. Спасибо Антону. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Понятное ТЗ. Оплата в срок)))
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $50от 4 часов
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