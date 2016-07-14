MSRoot

Антон Кукушкин MSRoot

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Я ИМЕННО ТОТ КТО ВАМ НУЖЕН!!!

Я умею:

  • Создавать сайты с нуля.
  • Верстать веб-страницы любой сложности.
  • Работать с популярными CMS (Joomla, WordPress, DLE).
Я знаю:

  • Как сделать ваш сайт красивым: (HTML, CSS, Photoshop).
  • Как сделать ваш сайт умным: (PHP, JS, NodeJS).

Отзывы заказчиков

dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Нужно поправить отображение картинок на сайте
PHP
Поставленную задачу выполнил на все 100%. Спасибо Антону. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Понятное ТЗ. Оплата в срок)))
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $50от 4 часов
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