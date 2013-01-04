MSiM

Ольга MSiM

 
29 летУкраина/Хмельницкий
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Журналист

Гуртовенко Ольга Леонидовна

25.07.94, Украина

Образование: Национальный университет "Острожская академия", специальность - журналистика, неоконченное (2011-2015)

Опыт работы:

Газета "Проскурів", в\ш корреспондент

Газета "Острозька академія", в\ш корреспондент

Интернет-газета "Соло", главный редактор

Интернет-газета "Острозька академія: новий формат", главный редактор

Знание ПК: Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Publisher, Internet, Adobe Photoshop, Microsoft Power Point, быстрый набор

Языки:

Английский - средний уровень (В1)

Польский - начинающий (А1)

Русский - отлично

Украинский - отлично

Дополнительная информация:

Незамужем, детей нет, целеустремленная, коммуникабельная, тактичная, трудолюбивая, пунктуальная, креативная

Photoshop