Журналист
Гуртовенко Ольга Леонидовна
25.07.94, Украина
Образование: Национальный университет "Острожская академия", специальность - журналистика, неоконченное (2011-2015)
Опыт работы:
Газета "Проскурів", в\ш корреспондент
Газета "Острозька академія", в\ш корреспондент
Интернет-газета "Соло", главный редактор
Интернет-газета "Острозька академія: новий формат", главный редактор
Знание ПК: Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Publisher, Internet, Adobe Photoshop, Microsoft Power Point, быстрый набор
Языки:
Английский - средний уровень (В1)
Польский - начинающий (А1)
Русский - отлично
Украинский - отлично
Дополнительная информация:
Незамужем, детей нет, целеустремленная, коммуникабельная, тактичная, трудолюбивая, пунктуальная, креативная