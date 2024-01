Верстка, копирайтинг, создание программ

Специалист в области IT. Профессионально занимаюсь программированием с опытом работы более 10 лет. Используемые языки: LabVIEW, C, C++. Также занимаюсь дизайном и версткой сайтов, их наполнением. Тексты пишу по техническим, научным и IT тематикам, в том числе используя в качестве исходников зарубежные статьи.

Буду рад сотрудничеству!