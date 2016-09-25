MTAllex

Александр MTAllex

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Руководитель проектов в компании MarketingTime
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется составление текста для блока "О нас" 1000 знаков б/п
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Всё быстро и чётко! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Валентина справилась быстро и профессионально, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Ищу веб дизайнера для создания Лендинга
Работали, все хорошо! Приятен в общении, с оплатой проблем нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Виталий, хороший дизайнер, все сделано как надо и в срок.
Ответный отзыв