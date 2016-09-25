Требуется директолог для продвижения сайта по тематике "стационарные бетононасосы" Общение только голосовое по скайпу
- Контекстная реклама28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Тематика сайта "ремонт и отделка" Наполнение : Краткая справка о директоре, его фирме, сотрудниках, их опыте, реализованных проектах, успехах, цифры , факты Размер: 1000 знаков без пробеловКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Тематика : авто чехлы - единое стилистическое оформление - отдельно проработать иконку группы - меню - подменю с кнопками P.S. Общение только ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Тематика : ремонт и отделка Требования: простота и лаконичность, никаких строительных инструментов, домов, крыш, людей с лопатами Это должен быть минималистический запоминающийся символ. Название компании: INTERIA Нужно 4-5 концептов, из которых ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $80
нужно сделать : 1. админку на УТП, акцию и фон на первом экране и на скрытие расчета в калькуляторе 2. Верстка адаптивная 3. скрипты на отправки и обратную связь ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
На данный момент, требуется создание нескольких посадочных страниц, тематика разная, структуры четко прописаны в ТЗ От вас нужны: - понимание целевой аудитории, и на основании ее требований, предложение подходящего стилистического оформления - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад