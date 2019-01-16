Онлайн-студия графического и веб-дизайна MULLS

Мы – онлайн команда специалистов, которая знает толк в графическом дизайне. Опыт работы наших дизайнеров более семи лет. За это время было создано много успешных и интересных проектов, которые показаны в нашем портфолио. Мы работаем удаленно, из разных городов России.

Наши дизайнеры разработают для вас превосходный продающий дизайн. С его помощью, вы повысите узнаваемость вашего бизнеса, выделитесь из конкурентной среды, повысите свои доходы!

Наша страница в инстаграм @mulls.design.std

Процесс работы:

Вы связываетесь с нами,любым удобным для вас способом:

· [email protected]

· +79519630154 Viber/Wapp

Заполняете Техническое задание, по которому мы

рассчитываем вам стоимость разработки и сроки

Заполняете бриф на разработку дизайна

Вы оплачиваете 50% от стоимости работы

Мы презентуем вам готовый проект,

после чего вы можете внести правки,

или утвердить один из вариантов

Оплачиваете оставшуюся сумму проекта

Получаете превосходный дизайн