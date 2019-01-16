Мы – онлайн команда специалистов, которая знает толк в графическом дизайне. Опыт работы наших дизайнеров более семи лет. За это время было создано много успешных и интересных проектов, которые показаны в нашем портфолио. Мы работаем удаленно, из разных городов России.
Наши дизайнеры разработают для вас превосходный продающий дизайн. С его помощью, вы повысите узнаваемость вашего бизнеса, выделитесь из конкурентной среды, повысите свои доходы!
Наша страница в инстаграм @mulls.design.std
Процесс работы:
Вы связываетесь с нами,любым удобным для вас способом:
· +79519630154 Viber/Wapp
Заполняете Техническое задание, по которому мы
рассчитываем вам стоимость разработки и сроки
Заполняете бриф на разработку дизайна
Вы оплачиваете 50% от стоимости работы
Мы презентуем вам готовый проект,
после чего вы можете внести правки,
или утвердить один из вариантов
Оплачиваете оставшуюся сумму проекта
Получаете превосходный дизайн
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