Перевод. Набор. Корректировка. Редактирование.
Добрый день!
Хотя я и новичок в этом деле, но все когда-то начинали с 0))
Я дипломированный филолог.
Имеется опыт работы преподавателя украинского и английского языка, руководителя кружка английского языка. Выполняла студенческий контрольные (экономического и технического направления).
Готова предложить Вам свои услуги:
- перевод с/на украинский, русский, английский
- набор материала
- редактирование-корректировка
- пишу стихи (некоторые из моих работ опубликовывались).
По всем интересующим вопросам обращайтесь.
Буду рада сотрудничеству.