Перевод. Набор. Корректировка. Редактирование.

Добрый день!

Хотя я и новичок в этом деле, но все когда-то начинали с 0))

Я дипломированный филолог.

Имеется опыт работы преподавателя украинского и английского языка, руководителя кружка английского языка. Выполняла студенческий контрольные (экономического и технического направления).

Готова предложить Вам свои услуги:

- перевод с/на украинский, русский, английский

- набор материала

- редактирование-корректировка

- пишу стихи (некоторые из моих работ опубликовывались).

По всем интересующим вопросам обращайтесь.

Буду рада сотрудничеству.