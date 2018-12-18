Наталия Мизина M_NataliyaM_Nataliya
27 летРоссия/Ханты-Мансийск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтинг, SEO-копирайтинг; от 20 руб/1000 символов
Welcome to my profile!
Я пока "карась", но с мощной теоретической базой!
Предлагаю авторские тексты. Больше специализируюсь на информационных статьях, но умею работать и с SEO-текстами, со статьями для интернет-магазинов, также могу наполнять контентом сайты и группы/страницы в соцсетях.
Из дополнительных навыков: пишу стихи, владею английским языком на уровне В2, могу писать тексты на узкопрофильные темы (геология, нефтегазовое дело).
Буду рада сотрудничесву!
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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$1/час
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Рерайтинг
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$1/час
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Стихи, Песни и Проза
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$2/час
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