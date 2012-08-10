M_Rupasova

Дизайн/Графика: [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Illustrator ] [ Corel Draw ]

Дизайн макетов полиграфической продукции. Верстка. Допечатная подготовка.

Разработка логотипов, фирменного стиля.

Отрисовка в векторе изображений любой сложности.

Приступаю к работе только после получения:

1. Всей необходимой информации для работы - четкого техзадания.

2. Выбора меня исполнителем!

3. С заказчиком обговариваю все нюансы работы.

4. Предоплата 30%

Работаю так:

5. Предоставляю эскиз.

6. Дорабатываю работу.

7. Оригинал высылаю, только после всей оплаты.

8. Отзыв.

КАЖДЫЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН!!!