M_Rupasova

Дизайн/Графика: [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Illustrator ] [ Corel Draw ]
Дизайн макетов полиграфической продукции. Верстка. Допечатная подготовка.
Разработка логотипов, фирменного стиля.
Отрисовка в векторе изображений любой сложности.
Приступаю к работе только после получения:
1. Всей необходимой информации для работы - четкого техзадания.
2. Выбора меня исполнителем!
3. С заказчиком обговариваю все нюансы работы.
4. Предоплата 30%
Работаю так:
5. Предоставляю эскиз.
6. Дорабатываю работу.
7. Оригинал высылаю, только после всей оплаты.
8. Отзыв.
КАЖДЫЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН!!!
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