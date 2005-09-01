Специалист службы поддержки (информационного отдела)

12.2013 – 06.2014: компания Академия Победителей (продажа курсов он-лайн)

Должность: специалист поддержки

Обязанности:

• Помощь и консультации клиентов (по телефону, в программе JivoSite, Skipe, эл. почте) )

08.2012 – 12.2013: компания Event Envoy (организация и проведение бизнес мероприятий)

Киев

Должность: PR менеджер

Обязанности:

• Освещение мероприятий в прессе

• Работа со СМИ

07.2010-07.2012: компания Conference House (проведение бизнес мероприятий)

Киев

Должность: менеджер базы данных

Обязанности:

•Актуализация базы данных компании

01.2009- 11.2009 : компания ID Group(недвижимость, клининг),

Киев

Должность: менеджер по персоналу

Обязанности:

•Поиск персонала:

•Разработка некоторых положений Компании.

•Анализ рынка труда.

•Организация корпоративных мероприятий.

•Ведение внутренней документации.

02.2008 - 02.2009 : компания ТИДИСИ (торговля),

Киев

Должность: менеджер по подбору персонала

Обязанности:

•Поиск персонала согласно требований Компании и плану поиска.

•Разработка должностных инструкций и условий сотрудничества под каждого сотрудника.

•Поиск кадровых выставок, организация и представление компании на выставках.

•Регулярный ежемесячный анализ рынка труда.

•Сотрудничество с ВУЗами и центрами занятости по привлечению специалистов.

•Работа с базой данных кандидатов: внесение всей необходимой поступающей информации.

•Первичная адаптация новых сотрудников.

09.2006 - 02.2008: компания ТИДИСИ (торговля),

Киев

Должность: менеджер по трудовым отношениям (инспектор по кадрам)

Обязанности:

Ведение кадрового делопроизводства :

• формирование, ведение и хранение личных дел сотрудников (500 человек),

• оформление и ведение трудовых книжек сотрудников (регистрация в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним),

• составление приказов по личному составу (прием/перевод/увольнение/предоставление отпусков),

• выдача справок и характеристик с места работы,

• оформление листов нетрудоспособности ( подсчет трудового стажа),

• составление штатного расписания,

• составление и сдача статистической отчетности,

• работа с центрами занятости,

• оформление пенсий.

09.2005 - 08.2006 компания ТИДИСИ (торговля),

Киев

Должность: секретарь, офис-менеджер

Обязанности:

•Организация приема посетителей;

•Прием и регистрация корреспонденции и распределение ее между сотрудниками;

•Ведение делопроизводства (регистрация и распределение входящей и исходящей документации, составление приказов, распоряжений);

•Прием и распределение входящих звонков, осуществление исходящих звонков;

•Обеспечение офиса канцтоварами, продуктами, медикаментами, хоз.нуждами;

•Ведение библиотеки периодических изданий: оформление подписки; регистрация, учет выдачи и возврата;

•Осуществление информирования сотрудников об изменениях в Компании.

Образование:1999 – 2005 – Национальный технический Университет Украины «КПИ»

Факультет: приборостроительный (стационар)

Специальность: Научные аналитические и экологические приборы и системы

Квалификация: инженер - электронщик

Дополнительная информация:Уверенный пользователь. Word , Excel, Outlook , Интернет, Liga,1С «Зарплата + Кадры»

Языки: русский, украинский-свободно, английский-базовый

Личные качества: Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, способность к быстрому обучению, аналитическое мышление, организаторские способности.