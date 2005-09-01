12.2013 – 06.2014: компания Академия Победителей (продажа курсов он-лайн)
Должность: специалист поддержки
Обязанности:
• Помощь и консультации клиентов (по телефону, в программе JivoSite, Skipe, эл. почте) )
08.2012 – 12.2013: компания Event Envoy (организация и проведение бизнес мероприятий)
Киев
Должность: PR менеджер
Обязанности:
• Освещение мероприятий в прессе
• Работа со СМИ
07.2010-07.2012: компания Conference House (проведение бизнес мероприятий)
Киев
Должность: менеджер базы данных
Обязанности:
•Актуализация базы данных компании
01.2009- 11.2009 : компания ID Group(недвижимость, клининг),
Киев
Должность: менеджер по персоналу
Обязанности:
•Поиск персонала:
•Разработка некоторых положений Компании.
•Анализ рынка труда.
•Организация корпоративных мероприятий.
•Ведение внутренней документации.
02.2008 - 02.2009 : компания ТИДИСИ (торговля),
Киев
Должность: менеджер по подбору персонала
Обязанности:
•Поиск персонала согласно требований Компании и плану поиска.
•Разработка должностных инструкций и условий сотрудничества под каждого сотрудника.
•Поиск кадровых выставок, организация и представление компании на выставках.
•Регулярный ежемесячный анализ рынка труда.
•Сотрудничество с ВУЗами и центрами занятости по привлечению специалистов.
•Работа с базой данных кандидатов: внесение всей необходимой поступающей информации.
•Первичная адаптация новых сотрудников.
09.2006 - 02.2008: компания ТИДИСИ (торговля),
Киев
Должность: менеджер по трудовым отношениям (инспектор по кадрам)
Обязанности:
Ведение кадрового делопроизводства :
• формирование, ведение и хранение личных дел сотрудников (500 человек),
• оформление и ведение трудовых книжек сотрудников (регистрация в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним),
• составление приказов по личному составу (прием/перевод/увольнение/предоставление отпусков),
• выдача справок и характеристик с места работы,
• оформление листов нетрудоспособности ( подсчет трудового стажа),
• составление штатного расписания,
• составление и сдача статистической отчетности,
• работа с центрами занятости,
• оформление пенсий.
09.2005 - 08.2006 компания ТИДИСИ (торговля),
Киев
Должность: секретарь, офис-менеджер
Обязанности:
•Организация приема посетителей;
•Прием и регистрация корреспонденции и распределение ее между сотрудниками;
•Ведение делопроизводства (регистрация и распределение входящей и исходящей документации, составление приказов, распоряжений);
•Прием и распределение входящих звонков, осуществление исходящих звонков;
•Обеспечение офиса канцтоварами, продуктами, медикаментами, хоз.нуждами;
•Ведение библиотеки периодических изданий: оформление подписки; регистрация, учет выдачи и возврата;
•Осуществление информирования сотрудников об изменениях в Компании.
Образование:1999 – 2005 – Национальный технический Университет Украины «КПИ»
Факультет: приборостроительный (стационар)
Специальность: Научные аналитические и экологические приборы и системы
Квалификация: инженер - электронщик
Дополнительная информация:Уверенный пользователь. Word , Excel, Outlook , Интернет, Liga,1С «Зарплата + Кадры»
Языки: русский, украинский-свободно, английский-базовый
Личные качества: Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, способность к быстрому обучению, аналитическое мышление, организаторские способности.