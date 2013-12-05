фотограф, ретушер, дизайнер
Доброго времени суток! Рад предложить Вам свои услуги:
1. РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ И РИСУНКАМИ:
• Ретушь;
• Цветокоррекция;
• Обтравка;
• Коллажирование;
• Фотомонтаж;
• Реставрация.
2. СОЗДАНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
• Визитная карточка;
• Буклеты;
• Флайера;
• Этикетки;
• Картонная упаковка;
• Разработка настенного календаря;
• Разработка баннеров для билборда;
• Разработка логотипа, фирменного знака, товарного знака.
Качественно и ответственно выполняю свою работу.
Буду рад сотрудничеству!
Обработка фотографий
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