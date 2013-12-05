M_Vadim

Вадим M_Vadim

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
фотограф, ретушер, дизайнер

Доброго времени суток! Рад предложить Вам свои услуги:

1. РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ И РИСУНКАМИ:

• Ретушь;

• Цветокоррекция;

• Обтравка;

• Коллажирование;

• Фотомонтаж;

• Реставрация.

2. СОЗДАНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:

• Визитная карточка;

• Буклеты;

• Флайера;

• Этикетки;

• Картонная упаковка;

• Разработка настенного календаря;

• Разработка баннеров для билборда;

• Разработка логотипа, фирменного знака, товарного знака.

Качественно и ответственно выполняю свою работу.

Буду рад сотрудничеству!

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