фотограф, ретушер, дизайнер

Доброго времени суток! Рад предложить Вам свои услуги:

1. РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ И РИСУНКАМИ:

• Ретушь; • Цветокоррекция; • Обтравка; • Коллажирование; • Фотомонтаж; • Реставрация.

2. СОЗДАНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:

• Визитная карточка; • Буклеты; • Флайера; • Этикетки; • Картонная упаковка; • Разработка настенного календаря; • Разработка баннеров для билборда; • Разработка логотипа, фирменного знака, товарного знака.

Качественно и ответственно выполняю свою работу.

Буду рад сотрудничеству!