Изготовление Логотипов, Баннеров, Интро видео и многое другое
Welcome!ОБРАЗОВАНИЕ
- Графический дизайн.
- Разроботка Макетов (Photoshop, Illustrator).
- Векторная графика ( Illustrator).
- Изготовление Логотипов (Photoshop, Illustrator).
- Создание Баннеров.
- Изготовление обложек
- Создание Флаеров
- еще многое другое
- От вас - описание задачи, дополнительные материалы
- Оговариваем сроки, цену, количество вариантов (если потребуются)
- Предоплата 50% на кошелек WebMoney
- Выбор одного из предоставленных вариантов, внесение правок
- Постоплата
- Отправка исходника
- Обмен отзывами