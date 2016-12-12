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Михайлов Максим MaJlblLLl

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Изготовление Логотипов, Баннеров, Интро видео и многое другое

Welcome!ОБРАЗОВАНИЕ

  • Графический дизайн.
НАВЫКИ

  • Разроботка Макетов (Photoshop, Illustrator).
  • Векторная графика ( Illustrator).
  • Изготовление Логотипов (Photoshop, Illustrator).
  • Создание Баннеров.
  • Изготовление обложек
  • Создание Флаеров
  • еще многое другое
ПОРЯДОК РАБОТЫ

  • От вас - описание задачи, дополнительные материалы
  • Оговариваем сроки, цену, количество вариантов (если потребуются)
  • Предоплата 50% на кошелек WebMoney
  • Выбор одного из предоставленных вариантов, внесение правок
  • Постоплата
  • Отправка исходника
  • Обмен отзывами