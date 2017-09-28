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M@Xi (Макси) - Максим Пляскин, ди-джей, музыкант, саунд-продюсер.

Родился в городе Чита, столице Забайкальского края 17 августа 1996 году. В 15 лет окончил музыкальную школу отделения ударных инструментов.

Электронной музыкой будующий ди-джей начал увлекаться в 2010 году, услышав по радио несколько сэтов от ночного клуба "Пирамида". Далее, не имея ни представления о сведении треков, ни аппаратуры, юный музыкант соорудил для себя первую ди-джей установку, используя старый двухкассетный магнитофон, музыкальный центр (в качестве усилителя) и колонки S-90. Собрав всё это воедино, Максим стал изучать основы сведения. Первый сэт на этой установке он сыграл на дачном кооперативе, после одобрения администрации.

В декабре 2012 года, Максим переехал в Краснодарский край, который дал хороший толчок в клубной индустрии. На хорошей аппаратуре, под псевдонимом Dj Cross Fade, Максим долгое время играл в ночном клубе "Vegas".

Бросив микшерный пульт, Максим стал изучать основы написания музыки, что втянуло его в сферу продюсирования.