Цели

Cамореализация, финансовая независимость, зарубежные поездки.

Образование

1998 - 2003 Алматинский Институт Энергетики и Связи.

Квалификация: дипломированный инженер. Специальность: радиосвязь, радиовещание, телевидение.

Дипломный проект: Модернизация радиорелейной линии связи Алматы – Жаркент (“отлично”).

Средний балл: 4.6

Опыт работы

Январь 2010 – Июль 2012 CompTek CA

Отдел продаж

Менеджер по продажам и работе с партнерами

Непрямые продажи и дистрибуция телекоммуникационного оборудования фирм-производителей AVAYA,

Alcatel, Audiocodes, Jabra через партнерскую сеть.

Собственный объем продаж в 2011г. - $1млн.

Работа с отчётностью.

Курирование сотрудников.

Участие в организации партнерских встреч и семинаров.

Июнь 2008 – Март 2009 ТОО «Глобус».

Менеджер по связи (подчинение Исполнительному Директору):

- поддержка работоспособности компьютерного парка (20 компьютеров): снабжение оргтехникой, установка

"железа", ПО, оплата за Интернет;

- поддержка работоспособности мобильной связи, в том числе радиостанций: учет, оплата, снабжение, обеспечение радиосвязью сотрудников охраны на футбольных матчах Казахстан – Испания, Казахстан – Польша, Казахстан – Украина (сентябрь 2008г.);

- поддержка работоспособности телефонных линий связи и абонентских терминалов: оплата, мелкий ремонт;

- поддержка работоспособности клиентского оборудования кабельного телевидения (4 точки): сопровождение, оплата;

- переговоры с партнерами, работа с документацией.

Август 2006 – Апрель 2008 ТОО «Компания «Секател».

Департамент развития бизнеса (Март 2007 – Апрель 2008).

Менеджер по развитию (подчинение Директору Департамента / Генеральному Директору):

- организация и выполнение работ по созданию и продвижению TV и IP услуг Компании;

- участие в разработке тарифной политики, рекламных акций.

- переговоры и переписка с партнерами, работа с документацией.

Отдел IT (Август 2006 – Март 2007).

Начальник ISP-узла (подчинение Директору Департамента):

- организация работ по внедрению и поддержке IP-сервисов;

- участие в разработке концепции мульти сервисной сети передачи данных;

- переговоры с партнерами, работа с документацией.

Февраль 2005 - Июль 2006 АО «АРНА».

Отдел Интернет:

Инженер Центра Управления Сетью (подчинение Начальнику ЦУС):

- мониторинг сетевого оборудования, IP-сервисов;

- техническая поддержка 2-го уровня клиентов Dial-Up, ADSL, WLL;

- работа с документацией.

Сентябрь 2003 – Февраль 2005 ТОО «Гипросвязь».

Отдел Радиочастотного Оборудования:

Инженер Радиосвязи (подчинение Начальнику Отдела):

- разработка проектно-сметной документации по РРЛ и транкинговой связи под оборудование заказчиков

(АО «КЕГОК», АО «КазТрансГаз», АО «ЭмбаМунайГаз», АО КазИнформТелеком»);

- перевод проектно-сметной документации с английского языка на русский и наоборот.

Навыки и достижения

1С: Предприятие

MS Windows XP, 7

MS Office

AutoCAD

AVAYA Solution Designer

Actis

Монтаж и настройка офисных ЛВС

Опытный уровень: конфигурирование ADSL-роутеров, коммутаторов D-Link, Lucent

Начальный уровень: конфигурирование оборудования Сisco, Airspan

Активный пользователь ПК, Internet.

Языки: русский (свободно), украинский (родной), английский (выше среднего).

Водительское удостоверение (категории B, C), наличие автомобиля.

Сертификат «Классика продаж» (2010г.)

Сертификат «AVAYA Technical Design» (2011г.)

Почетная Грамота от акимата г.Алматы «За формирование экологического мышления» (2012г.)

Личностные качества и увлечения

Йога, путешествия, велосипед, автоспорт, музыка, чтение, Интернет.

Порядочный, с чувством юмора, без вредных привычек.