Разработка мобильных приложений iOS (архитектура, код, размещение в App Store). Обработка фотографий.
Личные проекты:
VIDates (Дни рождения & важные даты) - бесплатная
VIDates (Дни рождения и важные даты) - платная
Проекты, в которых принимал или принимаю участие:
Четыре Лапы (зоомагазин)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия199 просмотров
- Интерьер227 просмотров
- Без названия214 просмотров
- Без названия212 просмотров
- Дизайн кредитной карты к играм 2014 в Сочи142 просмотра
- Дизайн кредитной карты к играм 2014 в Сочи152 просмотра
- Дизайн кредитной карты к играм 2014 в Сочи170 просмотров
- Без названия150 просмотров
- Без названия195 просмотров
- Без названия167 просмотров
- Статический баннер для www.promo-in-ru.narod.ru174 просмотра
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
15 лет назад
Работа понравилась. Также отвечал с готовностью на просьбы и предложения. Всем советую. + 10
Ответный отзыв
Приятно было работать. Знает, что хочет. Сработали оперативно. Оплата без задержки. Рекомендую сотрудничать с Евгением. 10 баллов!