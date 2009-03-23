Ma_Ximus

Максим Пахотин Ma_Ximus

 
55 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка мобильных приложений iOS (архитектура, код, размещение в App Store). Обработка фотографий.

Личные проекты:

VIDates (Дни рождения & важные даты) - бесплатная

VIDates (Дни рождения и важные даты) - платная﻿

3DXs (3D пятнашки)

Проекты, в которых принимал или принимаю участие:

Четыре Лапы (зоомагазин)

АФИМОЛЛ Сити

iOS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Trodar
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
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Работа понравилась. Также отвечал с готовностью на просьбы и предложения. Всем советую. + 10
Приятно было работать. Знает, что хочет. Сработали оперативно. Оплата без задержки. Рекомендую сотрудничать с Евгением. 10 баллов!
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