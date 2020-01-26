Обработка фото и видео, ретушь, коллаж, реставрация, цветокоррекция.

Я Белин Михаил. Я родился 2 мая 1989 году в городе Зеленограде (Округ Москвы). Почти сразу после рождения на мне поставили клеймо с тремя буквами "ДЦП", с которыми живу и по сей день. Закончил школу надомного обучения в 2008-м году, после, поступил в МИЭТ (Московский институт электронной техники) по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" где проучился до отчисления «за неуспеваемость» в Феврале 2011-го года. В Августе того же года поступил в ЕАОИ (Евразийский открытый институт) на бакалавриат «Фундаментальная информатика и информационные технологии», который окончил в 2015-м году. Будучи студентом 4-го курса устроился на работу (работу выполнял дома) в Зеленоградский инновационно-технологический центр. Занимался, я моделированием ячеек (МЭМС структур) матриц для тепловизоров. Наработки послужили основой дипломной работы. После окончания учебы я продолжал работать в том же центре, но уже как инженер. Вдобавок к этому начал подрабатывать (на дому) на заводе «Ангстрем», где научился разводить печатные платы. В конце мая 2016-го года обеих этих предприятиях не оказалось больше для меня работы. Осенью появилась работа на новом заводе "Ангстрем-Т", там я был разработчиком печатных плат до 2019-го года, затем завод обанкротился... Все работы выполнял дома, посредником являлся папа. Поняв, что в микроэлектронике на дому работу найти сложно, решил сменить род проф. деятельности на работу с фотографиями и видео, так как в свободное время иногда увлекался этим.