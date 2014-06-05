Копирайтер, рерайтер
Шаповалова Ирина Юрьевна
Возраст: 18 лет
Семейное положение: не замужем
Телефон: 066-790-19-22
E-mail: [email protected]
Опыт работы
Более года занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводом статей. Владею английским языком. Делаю качественные рерайты, пишу статьи. Могу взять практически любую тему для работы, т.к. всегда люблю открывать что-то новое для себя.
Личные качества
Работоспособность, нацеленность на результат, коммуникабельность, открытость, легкость в общении, амбициозность.