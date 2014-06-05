Копирайтер, рерайтер

Шаповалова Ирина Юрьевна

Возраст: 18 лет

Семейное положение: не замужем

Телефон: 066-790-19-22

E-mail: [email protected]

Опыт работы

Более года занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводом статей. Владею английским языком. Делаю качественные рерайты, пишу статьи. Могу взять практически любую тему для работы, т.к. всегда люблю открывать что-то новое для себя.

Личные качества

Работоспособность, нацеленность на результат, коммуникабельность, открытость, легкость в общении, амбициозность.