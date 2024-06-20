Портфолио
- Landing для VR клуба с бронированием1 просмотр
- Логотип для Интернет-магазина «GRILL KITCHEN».62 просмотра
- Дизайн и верстка Мультиссылки для Копирайтера53 просмотра
- Дизайн и верстка сайта медицинских услуг SDR67 просмотров
- Визитка для предпринимателя YM67 просмотров
- Флаер для магазина одежды CAPSULA63 просмотра
- Дизайн вывески магазина одежды CAPSULA56 просмотров
- Логотип предпринимателя YM84 просмотра
- Логотип для сайта по медицинским услугам SDR82 просмотра
- Логотип для магазина одежды CAPSULA100 просмотров
- Дизайн моей Визитки69 просмотров