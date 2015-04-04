Быстро! Качественно! Уникально!
Опыт работы рерайтером около года. Прекрасно разбираюсь в сео-текстах, знаю значимость ключей. Оперативно обрабатываю различные объемы информации на различные тематики. Пишу грамотно, без ошибок. Всегда сохраняю стиль публикации, так как умею применять различные текстовые жанры. Главным своим дстоинством считаю пунктуальность. Работы всегда готовы в срок и соответствуют всем требованиям заказчика. Неконфликтная, охотно иду на компромисс в случае возникновения спорных ситуаций. Имеется огромный нерастраченный потенциал и желание хорошо зарабатывать.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Мне Яну даже рекомендовать не хочется )))) настолько сотрудничество с ней понравилось, что хочется никому ее не отдавать ) шутка конечно ) Очень быстро, грамотно, все в общем как надо. Мои рекомендации!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень приятно работать) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга