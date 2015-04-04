MachinaMama

Яна MachinaMama

 
36 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Быстро! Качественно! Уникально!

Опыт работы рерайтером около года. Прекрасно разбираюсь в сео-текстах, знаю значимость ключей. Оперативно обрабатываю различные объемы информации на различные тематики. Пишу грамотно, без ошибок.  Всегда сохраняю стиль публикации, так как умею применять различные текстовые жанры. Главным своим дстоинством считаю пунктуальность. Работы всегда готовы в срок и соответствуют всем требованиям заказчика. Неконфликтная, охотно иду на компромисс в случае возникновения спорных ситуаций. Имеется огромный нерастраченный потенциал и желание хорошо зарабатывать.

Отзывы заказчиков

trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)
$5
10 баллов
10 лет назад
Написать 20 отзывов
Мне Яну даже рекомендовать не хочется )))) настолько сотрудничество с ней понравилось, что хочется никому ее не отдавать ) шутка конечно ) Очень быстро, грамотно, все в общем как надо. Мои рекомендации!!!
Отличный заказчик! Очень приятно работать) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга