Юридичні послуги
Пропоную співпрацю шляхом надання юридичних послуг:
- складання позовних заяв, претензійно-позовна робота з дебіторською заборгованістю, оскарження незаконних дій органів державної влади;
- робота з виконавчою службою та організаціями що спеціалізуються на проведенні публічних торгів з продажу майна боржників;
- складання та правовий аналіз цивільно-правових договорів різного виду (в тому числі ЗЕД);
- реєстрація, внесення змін до реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, купівля корпоративних прав;
- оформлення купівлі-продажу нерухомості, супровід роботи по землевідведенню;
- надання консультаційної допомоги відділам та посадовим особам організації.
Досвід роботи 4 роки.