Юридичні послуги

Пропоную співпрацю шляхом надання юридичних послуг:

- складання позовних заяв, претензійно-позовна робота з дебіторською заборгованістю, оскарження незаконних дій органів державної влади;

- робота з виконавчою службою та організаціями що спеціалізуються на проведенні публічних торгів з продажу майна боржників;

- складання та правовий аналіз цивільно-правових договорів різного виду (в тому числі ЗЕД);

- реєстрація, внесення змін до реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, купівля корпоративних прав;

- оформлення купівлі-продажу нерухомості, супровід роботи по землевідведенню;

- надання консультаційної допомоги відділам та посадовим особам організації.

Досвід роботи 4 роки.