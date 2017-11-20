2D-художник

2D-художник.

В основном иллюстратор, концепт-художник.

Свободно владею Adobe Photoshop, 3D-Coat, ZBrush, Substance Painter, Autodesk Maya 2017.

Если вам нужны:

* Концепты персонажей, техники, пропсов, или окружения;

* Иллюстрации персонажей, сюжетов и пейзажей;

* Стилизованный портрет по фотографии;

* Художественная обработка фотографии;

* Отрисовка handpaint текстур для модели;

* Отрисовка UI для компьютерной игры;

...то вы обратились по адресу!