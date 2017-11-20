2D-художник
2D-художник.
В основном иллюстратор, концепт-художник.
Свободно владею Adobe Photoshop, 3D-Coat, ZBrush, Substance Painter, Autodesk Maya 2017.
Если вам нужны:
* Концепты персонажей, техники, пропсов, или окружения;
* Иллюстрации персонажей, сюжетов и пейзажей;
* Стилизованный портрет по фотографии;
* Художественная обработка фотографии;
* Отрисовка handpaint текстур для модели;
* Отрисовка UI для компьютерной игры;
...то вы обратились по адресу!
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Портфолио
- Портрет бабки201 просмотр
- Чума774 просмотра
- Портрет148 просмотров
- Концепт персонажа для компьютерной игры586 просмотров
- Портрет166 просмотров
- Портретная иллюстрация211 просмотров
- Жнец из Overwatch306 просмотров
- Sci-Fi концепт персонажа589 просмотров
- Шляпа волшебника165 просмотров
- Охотник на драконов189 просмотров
- Концепты игровых персонажей233 просмотра
3D-графика
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$5/час
от $5от 2 часов
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
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