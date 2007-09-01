Mad_Claire

Чебакова Mad_Claire

 
33 годаРоссия/Барнаул
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональные переводы

09.2007 - 06.2012 - Алтайский Государственный Университет,Филологический факультет, Зарубежная филология

09.2011 – 06.2012 - Алтайский Государственный Университет, «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

ОПЫТ РАБОТЫ: 1,5 года

Должность, период работы: Переводчик, менеджер по персоналу

Название организации: Международное «Кадровое агентство» Интеркадр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Владение языками:

Английский – профессиональный;

Французский - средний

Переводы
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