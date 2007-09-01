Профессиональные переводы
09.2007 - 06.2012 - Алтайский Государственный Университет,Филологический факультет, Зарубежная филология
09.2011 – 06.2012 - Алтайский Государственный Университет, «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
ОПЫТ РАБОТЫ: 1,5 года
Должность, период работы: Переводчик, менеджер по персоналу
Название организации: Международное «Кадровое агентство» Интеркадр
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
Владение языками:
Английский – профессиональный;
Французский - средний
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