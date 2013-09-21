Художник в плане мультипликации (рисую разных персонажей) и прочее.

Рисую разные лого на разные темы, мультикаплиционных персонажей (чаще стиля аниме), занимаюсь дизайном одежды (только рисую), будущий дизайнер интерьеров, но уже сейчас могу давать советы в этом плане. Хорошо владею Фотошопом, ГИМП, Саи, поэтому могу создавать иллюстрации, иконки, кнопки для сайта, логотипы.

Нуждаюсь в практике!

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Связь со мной:

VK http://vk.com/id117939012

Мои работы http://madamline.deviantart.com/ (рисую не только в этих стилях)

Почта [email protected]; [email protected]

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